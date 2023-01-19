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1 час назад

Россию покинули менее 9% компаний из стран ЕС и G7

Елена Прошина

Исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена заявили, что в связи с событиями на Украине Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи (G7). Об этом сообщает ТАСС.

Названо количество покинувших Россию европейских компаний
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным университета, до начала СВО в России действовало 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из стран Евросоюза и G7. На конец ноября 2022 года из этого пула фирм менее 9% отказались хотя бы от одного филиала в России. Эксперты также отмечают, что эти цифры едва ли изменились за остаток 2022 года.

«По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах (ЕС и G7), сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию», – сообщили в университете.

Там также добавили, что это исследование ставит под вопрос желание западных компаний уходить из рынка тех стран, «которые их правительства считают геополитическими соперниками».

Ранее Немецкая энергокомпания Wintershall Dea объявила о том, что уходит из России.

Компании,ЕС,
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