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1 час назад

Энергокомпания Fortum планирует обесценить ещё 990 миллионов евро, связанные с Россией

Елена Прошина

Финская энергетическая компания Fortum собирается зарегистрировать дополнительное доналоговое обесценивание в 990 миллионов евро, которое связано с российским сегментом. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Финляндии обесценят связанные с Россией 990 миллионов евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компании Fortum принадлежат российские «Фортум» и «Юнипро». В мае 2022 года компания объявила об уходе из России, а также продаже всех российских активов. Но 5 августа 2022 года вышел указ президента России, который заморозил сделку по продаже, хотя компания к тому моменту успела завершить поиск потенциального покупателя.

«В связи с усложняющейся операционной средой и длительной неопределенностью в отношении российских операций Fortum, в результатах четвертого квартала 2022 года Fortum отразит дополнительное обесценивание до налогообложения в размере около 990 миллионов евро, связанное с российским сегментом», – сообщили в Fortum.

Уточняется, что обесценивание включает в себя около 550 миллионов евро, которые относятся к основным средствам российского сегмента компании. Эти средства будут отражены как «статьи, влияющие на сопоставимость». Помимо этого, обесценивание ещё около 250 миллионов евро будет отражено в «доле прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий». Обесценивание также включает в себя списание около 190 миллионов евро по статье «прочие финансовые статьи – нетто», которые по большей части относятся к ветровой генерации.

В компании уточнили, что после обесценивания, стоимость российских чистых активов составит около 1,7 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что производитель пива Carlsberg планирует продать бизнес в России до середины 2023 года.

Компании,Юнипро,
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