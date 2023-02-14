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1 час назад

Стал известен новый владелец производителя масла «Олейна» в России

Елена Прошина

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, производитель масла «Олейна» получил нового владельца. Собственником бывшей дочерней компании американской Bunge стал предприниматель Карен Ванецян. Об этом сообщает ТАСС.

Стал известен новый владелец производителя масла «Олейна» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доля Ванецяна в компании составляет все 100%, при уставном капитале в 1,3 миллиарда рублей. При этом сделка с бизнесменом была оформлена ещё в сентябре 2022 года.

Американский агротрейдер Bunge продал российский бизнес по производству растительных масел в России 7 февраля. Согласно итогам сделки, с 3 февраля 2023 года «Бунге СНГ» продолжит выпуск масла под управлением нового владельца на заводе в Воронежской области.

Ранее табачный производитель BAT, который является владельцем брендов Kent, Lucky Strike и «Ява» заявил о планах уйти из России.

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