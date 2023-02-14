Стал известен новый владелец производителя масла «Олейна» в России

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, производитель масла «Олейна» получил нового владельца. Собственником бывшей дочерней компании американской Bunge стал предприниматель Карен Ванецян. Об этом сообщает ТАСС.

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Доля Ванецяна в компании составляет все 100%, при уставном капитале в 1,3 миллиарда рублей. При этом сделка с бизнесменом была оформлена ещё в сентябре 2022 года.

Американский агротрейдер Bunge продал российский бизнес по производству растительных масел в России 7 февраля. Согласно итогам сделки, с 3 февраля 2023 года «Бунге СНГ» продолжит выпуск масла под управлением нового владельца на заводе в Воронежской области.