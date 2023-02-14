Из капитала «Циана» вышел американский банк

Из капитала компании Cian PLC, которая является владелицей крупнейшего российского сервиса по поиску недвижимости «Циан» , вышел инвестиционный банк США Goldman Sachs. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такая информация следует из документов компании, которые были отправлены комиссии по ценным бумагам и биржам США. В бумагах также указано, что банк снизил свою долю в Cian PLC до нуля – в начале 2022 года доля Goldman Sachs составляла 10,1%.