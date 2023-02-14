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16 минут назад

Из капитала «Циана» вышел американский банк

Елена Прошина

Из капитала компании Cian PLC, которая является владелицей крупнейшего российского сервиса по поиску недвижимости «Циан», вышел инвестиционный банк США Goldman Sachs. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Из капитала «Циана» вышел американский банк
Фото: ТАССТАСС

Такая информация следует из документов компании, которые были отправлены комиссии по ценным бумагам и биржам США. В бумагах также указано, что банк снизил свою долю в Cian PLC до нуля – в начале 2022 года доля Goldman Sachs составляла 10,1%.

Сервис «Циан» работает в России с 2001 года и находится под управлением кипрской компании Cian PLC.

Ранее стало известно имя нового владельца производителя масла «Олейна» в России.

Компании,ЦИАН,
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