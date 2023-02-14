Из капитала «Циана» вышел американский банк

Из капитала компании Cian PLC, которая является владелицей крупнейшего российского сервиса по поиску недвижимости «Циан», вышел инвестиционный банк США Goldman Sachs. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такая информация следует из документов компании, которые были отправлены комиссии по ценным бумагам и биржам США. В бумагах также указано, что банк снизил свою долю в Cian PLC до нуля – в начале 2022 года доля Goldman Sachs составляла 10,1%.
Сервис «Циан» работает в России с 2001 года и находится под управлением кипрской компании Cian PLC.
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