Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Роспотребнадзор ответил на ситуацию с Wildberries

Елена Прошина

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство будет следить за ситуацией с интернет-магазином Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор ответил на ситуацию с Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно словам пресс-службы, Роспотребнадзор примет соответствующие меры, если в надзорный орган поступят жалобы на нарушения прав потребителей. В ведомстве подчеркнули, что вне зависимости от развития ситуации с Wildberries, происходящее не должно сказываться на покупателях.

«Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой отдельных пунктов выдачи заказов маркетплейса "Вайлдберриз" и возможными задержками при получении заказов», – сказано в сообщении.

Роспотребнадзор также напомнил, что потребители должны получать заказы в установленные сроки без опозданий. В случае нарушения этого права ответственность ложится на продавца, а покупатель может потребовать компенсацию в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки. Кроме того, если при онлайн-покупке продавец отправляет некачественный товар, потребитель имеет право вернуть его в течении недели с момента получения.

Ранее ситуацию с Wildberries также прокомментировал Минтруд.

Компании,Минтруд России,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий