Роспотребнадзор ответил на ситуацию с Wildberries

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство будет следить за ситуацией с интернет-магазином Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно словам пресс-службы, Роспотребнадзор примет соответствующие меры, если в надзорный орган поступят жалобы на нарушения прав потребителей. В ведомстве подчеркнули, что вне зависимости от развития ситуации с Wildberries, происходящее не должно сказываться на покупателях.

Роспотребнадзор также напомнил, что потребители должны получать заказы в установленные сроки без опозданий. В случае нарушения этого права ответственность ложится на продавца, а покупатель может потребовать компенсацию в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки. Кроме того, если при онлайн-покупке продавец отправляет некачественный товар, потребитель имеет право вернуть его в течении недели с момента получения.