«Ашану» предрекли судьбу Leroy Merlin

Торговая сеть «Ашан», которая вместе с Leroy Merlin входит в «Ассоциацию семьи Мюлье», к лету также может быть передана российскому менеджменту. Такое мнение в беседе с «Известями» высказал партнер и руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Константин Лебедев.

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Он пояснил, что главной задачей подобных сделок является «показать с юридической точки зрения, что материнская компания не имеет отношения к российскому подразделению и самой РФ».

«Есть вероятность, что Leroy Merlin придется поменять и название ООО "Леруа Мерлен Восток" — тогда придется создать новое ООО с новыми учредителями», — добавил Лебедев.

При этом он уверен, что передача магазинов пройдет на безденежной основе, поскольку на данный момент материнская компания не может использовать деньги, зарабатываемые точками в РФ. Однако использовать их необходимо, поэтому в такие моменты управление передается менеджменту страны, в которой находятся магазины сети, в данном случае в России. Его целью станет дальнейшее развитие сети и открытие новых точек, заключил эксперт.