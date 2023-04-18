«Деньги не пахнут»: политолог объяснил неуход западных компаний из РФ

Многие западные корпорации не спешат покидать Россию, так как их убытки при уходе из страны будут выше, чем потери от санкций, которые могут последовать, если они останутся, заявил политолог Кирилл Яшин в беседе с «ПолитЭкспертом». Кроме того, по его словам, западные компании остаются в России благодаря своевременным мерам, принятым правительством РФ.

Эксперт напомнил, что экономические интересы намного важнее для бизнеса, нежели политика. Поэтому после начала СВО и последовавших за этим массовых санкций многие транснациональные компании хотя и объявили о своем уходе из России, но на самом деле только приостановили работу, а некоторые даже нарастили свои позиции в условиях ослабления конкуренции.

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Часть тех организаций, которые «ушли», предпочли через третьи лица сохранить за собой в той или иной степени долю от бывшего бизнеса. Другие фактически продали за символические суммы свои предприятия подконтрольным компаниям-резидентам офшорных юрисдикций и продолжили через своих агентов вести привычный бизнес и получать прибыль. Предпринимательский процесс усложнился, но деньги, как известно, не пахнут, — объяснил Яшин.

По его словам, самая интересная группа компаний — это те, кто после объявления о прекращении бизнеса в России начали переименовывать свои структуры, бренды и продукцию, благодаря чему в стране остались привычные товары, но с новыми названиями.

Также политолог отметил большой вклад российского правительства, которое начало оперативно вести работу по сохранению капитала в стране.

Важным решением в этом направлении стало введение новых правил на продажу крупного бизнеса, что значительно осложнило уход с отечественного рынка, — резюмировал эксперт.

Сотни зарубежных компаний, обещавших уйти из России после начала СВО, не сделали это. Действительно осуществил обещания лишь «небольшой процент». Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание пишет, что оставшиеся западные компании часто сильно зависят от российского бизнеса. Потери от ухода, возможно, перевешивают возможный ущерб их брендам. Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, когда конкуренты ушли.

Многие компании объявили, что приостановят или сократят операции, но продолжат торговать. Другие все еще ищут покупателей на российские активы или пытаются снизить стоимость ухода.

На Украине специальные структуры тщательно отслеживают ситуацию и угрозами понуждают западные компании покинуть РФ. В Киеве подсчитали, что из России ушло менее 7% компаний.

Это 468 предприятий. Но 1228 остаются, а более 1200, несмотря на приостановку или сокращение масштабов, по-прежнему ведут бизнес или «сохраняют свои возможности».

Исследование, проведенное Университетом Санкт-Галлена в Швейцарии, показало, что к ноябрю страну покинули менее 9% компаний ЕС и G7, имеющих дочерние предприятия в России.

«Продолжающееся присутствие такого большого количества компаний подрывает усилия Вашингтона по подавлению экономики России. Предприятия платят налоги, которые помогают поддерживать работу российской военной машины и позволяют россиянам поддерживать прежний комфорт и качество жизни», - делает вывод издание.

Оно подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин «сделал все возможное, чтобы возместить убытки и заблокировать выходы иностранным компаниям». Они должны получать разрешение государства на продажу активов, а иностранным банкам и энергетическим компаниям запрещено продавать доли без разрешения российских властей.

Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России будет введен для иностранных компаний, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде, показанном на телеканале "Россия-24" в пятницу.

"Приняли решение о том, что это будет еще и 10% налог на выход иностранцев из России. То есть мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса, <…> создаем условия, чтобы здесь так же продолжались все эти меры поддержки, с тем чтобы все меры стимулирующего плана сохранялись, распространялись на наш бизнес независимо от того, кто является владельцем: иностранные акционеры, российские. Поэтому если принято решение уходить, но да, это будет выход связан с определенными издержками, в том числе и этот вот налог на выход 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России", - сказал он

Силуанов подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранный бизнес работал в стране.

"И это не раз мы декларировали, и главное, что мы своими действиями это подтверждаем. А именно: если иностранный бизнес продолжает работать, если он продолжает сохранять рабочие места, развивать экономику, производство, мы не препятствуем выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям регулярно рассматривает такие предложения компаний с иностранным участием", - заключил он.

Ранее сообщалось, что выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Как говорилось в опубликованной на сайте Минфина РФ выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта, недружественные нерезиденты обязаны в случае продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке актива, добровольно внести в бюджет РФ сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов. Если же продажа активов осуществляется без такого дисконта, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.

В декабре 2022 года на заседании подкомиссии было решено, что отчуждение активов компаниями из недружественных стран допускается при соблюдении следующих условий: наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); наличие рассрочки платежа на один-два года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой (исполняемой) сделки (операции).

Комментируя публикацию The Washington Post, указавшую, что Россию после начала спецоперации на Украине покинуло менее десяти процентов иностранных компаний, аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров полагает, что эта оценка может быть даже завышена.

«В реальности, за счет сложной структуры владения и корпоративных ухищрений по юридическому и медийному дистанцированию от российской части бизнеса, доля западных компаний, реально покинувших Россию, может оказаться даже менее семи процентов», - отмечает он.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью Робин Диксон, в которой журналист высказала мнение, что несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране. Так, по ее словам, исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена обнаружили, что к ноябрю 2022 года Россию покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране. «Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь», - добавила Диксон.

В свою очередь Алексей Федоров отмечает, что верифицировать верность подобных подсчетов не возможно: «Ни государства, - причем, как Россия, так и западные страны, - ни бизнес в афишировании таких данных сейчас совершенно не заинтересованы. А без их участия получить реальную картину в структуре собственности значительной доли компаний либо не возможно, либо возможно, но полученная информация все равно не даст подтверждения реальной принадлежности».

При этом собеседник «Свободной прессы» убежден, что какой-то одной доминирующей причины сохранения бизнеса подавляющим большинством западных компаний в России нет: «Понятно, что, не смотря на геополитику, российский рынок в условиях долгосрочного тренда падения рентабельности в мире остается достаточно важным для западных компаний, кто бы что не говорил. Для одних корпораций, имеющих широкую региональную диверсификацию, вроде Unilever, Coca-Cola, PepsiCo – российский рынок это два-три процента выручки. Вроде немного, но компенсировать эти потери в условиях достигнутого предела глобализации рынков можно только за счет повышения цен. А учитывая серьезный спад потребления в мире, который ускорился во второй половине прошлого года и продолжается до сих пор, для серьезного повышения цен сейчас не лучшее время».

В то же время, для более мелких западных предприятий, доля бизнеса в России занимает либо критический для деятельности размер, либо такие предприятия и их активы изначально создавались под российский рынок, обращает внимание эксперт: «Поэтому уход из России будет равноценен потере всего бизнеса. Другая составляющая, которая не дает западному бизнесу выйти, это введенные административные барьеры. Во-первых, это 50-процентная скидка на цену продажи, а во-вторых, это десятипроцентный налог. Кроме того, даже если иностранному бизнесу удастся продать российские активы, вывести средства из-за жесткого режима контроля за движением капитала из России все равно не получится - необходимо разрешение специальной комиссии».

Как подчеркивает экономист, бизнес является очень сложной и не унифицированной вещью: «Поэтому в каждом случае уход иностранцев из управления российскими активами переживался бы по-разному. Благодаря тому, что массового исхода западного бизнеса из России так и не случилось, мы теперь вряд ли узнаем, смогли бы мы справиться своими собственными компетенциями или нет».

«Но оно и к лучшему: вряд ли кому-то хотелось бы проверять свои способности в экстремальных условиях. В итоге, западный бизнес продолжил генерировать доходы и выплачивать налоги в России. По некоторым подсчетам, годовой объем налоговых выплат западными компаниями в прошлом году составил более 20 миллиардов долларов. А российская экономика, в том числе благодаря “не уходу” западных компаний, смогла удивить всех своей стойкостью к санкциям. Пока продолжается спецоперация и сохраняется геополитический неопределенность, скорее всего, мы будем наблюдать примерно равный поток в обе стороны. Кто-то, пройдя через все административные барьеры, будет уходить из России, а кто-то, кто ранее успел выскочить до введения барьеров, создав новый российский бренд и дистанцировав его от основного, снова зайдет на российский рынок», - убежден Алексей Федоров.

Лишь небольшой процент из множества компаний, которые обещали покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, сделали это. Для тех, кто медлил, уход становится более сложным (в смысле – дорогим) удовольствием. Оставшиеся западные компании сильно зависят от российского бизнеса, и потери от ухода, возможно, перевешивают возможный ущерб от санкций. Ведь некоторые западные предприятия даже захватили большую долю рынка после того, как конкуренты драпанули. Некоторые заявили, что продадут свои российские активы, но все еще, типа, «ищут покупателей».

Новости об «уходе западных фирм из России» в прошлом году какое-то весьма короткое время выглядели «угрожающе для Кремля». По крайней мере, на западный взгляд. Но изрядное количество оставшихся компаний подрывает усилия Вашингтона подавить нашу экономику. С точки зрения США, «штейкбрехеры» платят в наш бюджет налоги, помогая поддерживать российский военно-промышленный комплекс и позволяя простым россиянам жить в привычном комфорте, сохраняя качество жизни, пишет The Washington Post. И ни экономику России в целом, ни привычный комфорт подорвать не получилось. Удалось только переименовать Persil в «Персил» и обратить внимание покупателей, что наш клей «Момент» оказывается вовсе не наш, немецкой компании Henkel.

Экономист Василий Колташев считает, что западный бизнес принимает для себя судьбоносное решение, где ему базироваться – в России, в Китае, в других местах или только в странах Запада:

– Это вопрос не только России. Все прекрасно понимают, что в какой-то момент может поступить приказ: все уходят из Китая! Произойдет то же самое, что и у нас. Наша страна не исключительный, а скорее первый случай. Подобное будет и дальше. Так что для западных компаний наступил момент серьезной рефлексии: что делать?

Но додавить их могут. Это нетрудно сделать американскому государству. Просто судебными решениями, специальными актами Конгресса: взять и наложить на эти остающиеся в России компании значительные штрафы. И накладывать их до тех пор, пока они не уйдут из России.

«СП»: В России они зарабатывают не так уж много, в принципе с потерей этой части своего дохода транснациональные корпорации могут смириться. Но китайский рынок раз в десять больше, не станет ли возможный уход из Поднебесной для них катастрофой?

– Они рассматривают понятие «катастрофа» несколько иначе. Для них катастрофой становится то, что Китай забирает их промышленный потенциал. При этом они сами перестают быть ядром мировой системы. А США еще и гегемоном. Поэтому выбор невелик: либо вы бьете по Китаю, либо вы постепенно все потеряете. Я правда сомневаюсь, что у них получится ударить. Они в любом случае обречены на большие потери.

«СП»: Но все эти транснациональные корпорации еще и, если так можно выразиться, «агенты влияния». По крайней мере среди их российских менеджеров среднего и нижнего звена встречаются настоящие патриоты своих корпораций. И если западные фирмы уйдут, то уменьшится западное влияние на нашу страну…

– Что касается корпоративного патриотизма, то все эти транснациональные компании в основном американские, если учитывать размеры рынка. Их «корпоративный фанатизм» – это, мне кажется, напускное. Конечно, люди есть люди, но следует помнить, что их самих могут уволить. В Америке это просто. Лет пятнадцать проработал в компании, а тебя раз и уволили, теперь ты к ней отношения не имеешь. Если на то пошло, у нас законодательство лучше, есть постоянные контракты, форма трудоустройства более лояльна к работнику.

Большинство корпораций – символы Америки. Их уход их России понимался американскими политиками как «отлучение России от света глобализации». Мол, смотрите, все вы скатитесь в ваш Советский Союз с ограниченным выбором колготок. Но они все равно стараются «уйти» из России только своими брендами. Постарались удовлетворить Вашингтон только этим символическими уходом. Но при этом работают на нашем рынке, просто «переупаковываются». Их продукция поступает на наш рынок. Ведь уйти совсем было бы самоубийством. В какой-то момент они вернутся, но как – вопрос открытый.

Такие компании как «Пепсико», «Кока-Кола», «Макдональдс» не уникальны. Они занимаются деятельностью, которую можно легко копировать. Рынок напитков с названием «Кола» уже скопирован. Это уникальные бренды, но сами продукты могут производиться другими. И они уже наполнили наш рынок своей продукцией. Она может отличаться качеством, которое пониже, но напитки-то есть и заняли свою нишу…

Так что остаются на полках на радость хозяйкам чистящие средства «Пемолюкс», Losk, «Ласка», «Вернель», а также косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss. А, на радость рукастых мужиков, никуда не делись средства отделки помещений Ceresit, Metylan и другие.

У западных аналитиков теплится надежда, что не только российские работники западных фирм, но и наши потребители продемонстрируют «потребительский патриотизм». Ведь люди, по их мнению, знают, что «ничто не заменит BMW, Mercedes или Apple». Типа не перестанут покупать «стеклянные бусы».

А еще есть стукачи, которые докладывают об отдельных недостатках. Например, некое «Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции» определило почти два десятка иностранных фирм, все еще работающих в России, в качестве «спонсоров войны». Это и американская транснациональная компания Procter & Gamble, и немецкая оптовая компания Metro, и французские сеть супермаркетов «Ашан», косметическая фирма Yves Rocher, один из крупнейших европейских ритейлеров Leroy Merlin, а также австрийская банковская группа Raiffeisen.

«Проктер-энд-Гембл» это, напомним, моющие и чистящие средства: «Фери», «Тайд», «Ариель», «Миф». А еще детские подгузники «Памперс», товары женской гигиены «Тампакс», шампуни «Вош-энд-гоу», «Хэд-энд-шолдерс», «Понтин», который «про ви» и прочее. Любопытно, что чистая прибыль этой компании, занимающейся «такими пустяками», как подгузники, прокладки и краски для волос – больше чем доходы всего «серьезного государства», именуемого незалежной.

Александр Калинин, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей напоминает, что реальные капиталы любой компании стараются прятать за семью печатями:

– Если это акционерное общество, то размещение акций, или как это называют листинг, нужно еще проследить. Так что сложно понять, кто есть кто в мире капитала. Одно дело если это, например, чисто национальная компания и хозяин один, а другое – если это транснациональная корпорация, занимающая первое-второе-третье место среди крупнейших в мире!

Руководитель, например, британской компании Unilever, одного из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии со штаб-квартирой в Лондоне, как следует подумает: поиграть ли ему в политику или все-таки заниматься тем, что написано в пункте первом устава, то есть получением прибыли. Компании уходят от нас под разными предлогами, как субъективными, так и объективными.

«СП»: Или не уходят – продавая под видом товаров первой необходимости мороженое Magnum от той же фирмы Unilever…

– Интересы бизнеса определяются оценкой рисков, возможности дальнейшего существования, позитивных и негативных факторов. Если все это хорошо продумано, то им станет ясно: работать ли в России или «перелезть через штакетник» и очутиться в Казахстане. Оттуда удобно торговать и с Россией, и с Китаем. Но это лишь тактический выбор. Стратегический определяется тем, сколько существовала, существует и будет существовать в этом мире Россия и сколько тот же Казахстан. Переезд туда – импульсивные действия бизнесменов. Оставаясь же в России, можно диверсифицировать бизнес, принять какие-то меры, от чего-то можно отказаться, что-то развивать.

«СП»: Для возмещения убытков президент Владимир Путин предложил слегка усложнить выход, вынуждая иностранные компании получать разрешение государства на продажу активов. Теперь Минфин РФ практикует с представителями недружественных стран, продающих активы, включение 50% скидки от цены продажи и 10% налог.

– Руководитель транснациональной корпорации имеет право выбирать, как ему поступить. Но что касается ухода из России, то некоторые их них совершают ошибки. Ведь наш рынок очень емкий и уйти из такой страны нехорошо. Это в любом случае минус – и с точки зрения чисто коммерческой, и с сточки зрения репутационной, в случае возвращения. Какая уж тут репутация, если вы сначала танцуете перед Кремлем, или нашим Минпромторгом, а потом – перед американским Белым домом.

Но для того, чтобы понять их, можно взять для примера наш бизнес. Ту же компанию «Лукойл», построившую завод в городе Бургасе. Теперь эта страна недружественная. И вот теперь пишут, что дизельное топливо с этого завода поступает ВСУ. А ведь эта нефтяная компания тоже стала транснациональной, стараниями ее бывшего руководителя Вагита Алекперова. Недавно он по-быстрому ушел на пенсию.

«СП»: Не взрывать же этот завод. По-видимому, и нам трудно что-то сделать, чтобы воспрепятствовать поставкам…

– Тут все замешано, и политика, и экономика, и совесть, и репутация…