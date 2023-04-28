Эксперт оценил планы Microsoft сохранить присутствие на российском рынке
Эксперт в области информационных технологий Алексей Курочкин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о поступившем ряду компаний РФ предложении Microsoft продлить лицензии на софт, а также ответил на вопрос о наличии зависимости в российском IT-секторе от продукции американской корпорации.
У нас все привыкли пользоваться Windows. Чтобы перейти на Mac OS (операционную систему для компьютеров Macintosh), нужно обладать определенным терпением. Естественно, некоторые привыкают и успешно ей пользуются. Но большинство пользователей все-таки предпочитают Microsoft.
Сейчас во многих российских организациях Windows запрещена как таковая, поскольку это операционная система компании из недружественной страны. Там даже проводят соответствующие проверки. При этом многие сотрудники имеют на своем компьютере по две операционные системы. Во время проверок они включают бесплатный Linux и показывают, что пользуются этой системой.
Алексей КурочкинЭксперт по кибербезопасности, IT-специалист
Вместе с тем специалист отметил, что многие удобные в работе программы от Microsoft не имеют аналогов от других компаний.
"Пока никто не хочет переучиваться и переставать пользоваться продукцией Microsoft. Но это дело времени. Когда всех в принудительном порядке начнут переводить на другие ОС, тогда и софт для них будет развиваться, и новые программы под них будут писать, потому что российский рынок огромен", — сказал он.
Предложение о продлении лицензии ее софт для ряда российских компаний продиктовано финансовыми аппетитами Microsoft, отметил специалист.
"В Microsoft не хотят уходить с такого большого рынка, как российский, который они теряют по политическим мотивам. Компания пытается остаться на нем всеми путями, чтобы зарабатывать деньги", — сказал эксперт, добавив, что в Microsoft не предложили продлить лицензии попавшим под санкции компаниям из-за опасений получить крупный штраф в США.
Курочкин подчеркнул, что софт американской компании не представляет угрозы с точки зрения кибербезопасности.
"Если кто-то думает, что через Microsoft кто-то будет совершать кибератаки, то этого не получится сделать. Наши программисты уже разобрали Windows "по болтикам" - все лицензии вскрывают, все защиты ломают, все обходят. Ничего секретного зашить в Windows в Microsoft не могут - система доступна и открыта", — рассказал эксперт.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные данные сообщил, что российские представительства международных компаний и не попавшие под санкции юрлица получили предложения от Microsoft продлить лицензии на софт. Всего, по данным газеты, соответствующее письма получили около 1 тыс. организаций.