У нас все привыкли пользоваться Windows. Чтобы перейти на Mac OS (операционную систему для компьютеров Macintosh), нужно обладать определенным терпением. Естественно, некоторые привыкают и успешно ей пользуются. Но большинство пользователей все-таки предпочитают Microsoft.



Сейчас во многих российских организациях Windows запрещена как таковая, поскольку это операционная система компании из недружественной страны. Там даже проводят соответствующие проверки. При этом многие сотрудники имеют на своем компьютере по две операционные системы. Во время проверок они включают бесплатный Linux и показывают, что пользуются этой системой.



Алексей Курочкин Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист