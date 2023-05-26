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В ФНС вынесли «китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой

Компаниям общепита, которые скрывают доходы и сдают отчеты с нулевой выручкой, было выставлено «последнее китайское предупреждение». Об этом в ходе форума «Опоры России» заявил глава ФНС Даниил Егоров, передает ТАСС.

В ФНС вынесли «китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой
© Газета.Ru

«Мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, чтобы мечтать открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — отметил Егоров.

По его словам, от отрасли было получено всего 2,5 млрд рублей налогов от своеобразного микроналогового маневра.

14 ноября ФНС начала проверку нескольких ресторанных сетей после выявления случаев применения механизма уклонения от налогов при помощи подставных касс и POS-терминалов, принадлежащих третьим лицам.

До этого РБК писал, что Росфинмониторинг совместно с ФНС и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

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