В ФНС вынесли «китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой

Компаниям общепита, которые скрывают доходы и сдают отчеты с нулевой выручкой, было выставлено «последнее китайское предупреждение». Об этом в ходе форума «Опоры России» заявил глава ФНС Даниил Егоров , передает ТАСС.

«Мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, чтобы мечтать открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — отметил Егоров.

По его словам, от отрасли было получено всего 2,5 млрд рублей налогов от своеобразного микроналогового маневра.

До этого РБК писал, что Росфинмониторинг совместно с ФНС и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.