"Мы видели истории, когда за различные нарушения, связанные не только с подделками, применялись штрафы, списания. Поэтому практика применения штрафов не нова. Другое дело, что, как правило, они касаются нарушения внутренних процедур компаний и не связаны с выявлением контрафакта. Но если примеру Ozon последуют другие игроки, введя штрафы за контрафакт, если все это действительно будет работать, то, возможно, это каким-то образом изменит ситуацию", — сказал он.



"Есть одни принципиальный момент, касающийся деятельности маркетплейсов, который важно понимать: сейчас эти площадки максимально заинтересованы в расширении ассортимента и в максимальных объемах продажи любого товара - вне зависимости от того, является ли он поддельным или нет. В настоящее время маркетплейс зарабатывает на продаже каждой единицы продукции, получая комиссию. И при этом он не несет ответственности за то, что товар может быть нелегальным. И в этих условиях говорить о том, что маркетплейсы без внешнего принуждения будут качественно бороться с контрафатом, то есть с сокращением своего ассортимента, не приходится", — заключил глава организации.