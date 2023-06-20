«Потребитель рискует»: эксперт о подделках на российских маркетплейсах
Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером оценил ситуацию с продажей контрафактной продукции на российских маркетплейсах, а также прокомментировал решение компании Ozon усилить борьбу с подделками.
Ранее сообщалось, что с продавцов, пытающихся реализовать на Ozon подделки, реплики и другие запрещённые товары, с 3 июля, помимо блокировки данной продукции, будет также взиматься плата. Взыскания коснутся как уже размещённых на площадке запрещённых товаров, так и нарушений при первичной модерации.
Проблема с контрафактом на маркетплейсах остается актуальной, поскольку пока площадки не предпринимают достаточных усилий для контроля поставщиков и того ассортимента, который на них попадает. Это приводит к тому, что в отдельных популярных среди потребителей категориях, таких как одежда, обувь, парфюмерия, по-прежнему высок объем контрафакта, потребитель рискует столкнуться с поддельной продукцией.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Специалист высказался о мерах, способных снизить объем поддельной продукции на российских маркетплейсах.
"Тут, прежде всего, нужно ужесточать требования к самим маркетплейсам, к агрегаторам, чтобы они были заинтересованы в контроле за теми, кого запускают на свои площадки. Сейчас многие отдельные товары подлежат маркировке - еще на этапе добавления в каталог можно отсеять как сами товары, так и их поставщиков.
Когда агрегатор самостоятельно принимает соответствующие меры - это достаточно неплохо, но их эффективность покажет только время, потому что не все будут добросовестно указывать, что товар является репликой, не все будут раскрывать, что продают подделку. Поэтому риски, что такая продукция сохранится на площадках, достаточно высоки. Здесь нужен комплексный подход: ужесточение требований к агрегаторам, введение обязанности более тщательно контролировать поставщиков и ассортимент. Только в этом случае можно будет справиться с проблемой", — сказал эксперт, добавив, что если необходимые меры не будут приняты, то переток контрафактной продукции из оффлайна в онлайн продолжится.
Определенные штрафные санкции для поставщиков за те или иные нарушения есть у различных маркетплейсов, подчеркнул специалист.
"Мы видели истории, когда за различные нарушения, связанные не только с подделками, применялись штрафы, списания. Поэтому практика применения штрафов не нова. Другое дело, что, как правило, они касаются нарушения внутренних процедур компаний и не связаны с выявлением контрафакта. Но если примеру Ozon последуют другие игроки, введя штрафы за контрафакт, если все это действительно будет работать, то, возможно, это каким-то образом изменит ситуацию", — сказал он.
"Есть одни принципиальный момент, касающийся деятельности маркетплейсов, который важно понимать: сейчас эти площадки максимально заинтересованы в расширении ассортимента и в максимальных объемах продажи любого товара - вне зависимости от того, является ли он поддельным или нет. В настоящее время маркетплейс зарабатывает на продаже каждой единицы продукции, получая комиссию. И при этом он не несет ответственности за то, что товар может быть нелегальным. И в этих условиях говорить о том, что маркетплейсы без внешнего принуждения будут качественно бороться с контрафатом, то есть с сокращением своего ассортимента, не приходится", — заключил глава организации.
В середине июня российское правительство поддержало предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене моратория на проверки маркетплейсов.