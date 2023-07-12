Эксперт назвал плюсы легализации онлайн-продаж алкоголя в РФ
Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по легализации онлайн-продаж алкоголя России и рассказал о плюсах соответствующей инициативы.
По данным ТАСС, ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя и его доставки при обеспечении контроля данной деятельности.
В законодательном разрешении онлайн-продаж легальной алкогольной продукции на территории Российской Федерации я вижу только плюсы. Во-первых, повысится уровень конкуренции, а это, в свою очередь, снизит цены на легальную алкогольную продукцию. Вследствие этого вырастут объемы продаж легального алкоголя, что снизит объемы нелегальной спиртосодержащей дряни, которой сейчас в стране реализуется очень много.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
В настоящее время в России существует множество предприятий, особенно на винодельческом рынке, которые выпускают качественную продукцию, но по объективным причинам они не имеют возможности дистрибутировать свой товар по всей территории страны, отметил специалист.
"Так происходит, поскольку на сегодняшний день у нас более 70% всего алкоголя реализуется посредством крупных федеральных сетей. При этом небольшие операторы как в финансовом, так и в производственном плане не могут выставлять свою продукцию в этих сетях. А онлайн-продажи позволят им расширить ту самую дистрибуцию.
Это ненормальная ситуация, когда люди приезжают, например, в Крым, пробуют там вина, которые им нравятся, но вернувшись в родной регион не имеют возможности приобрести эту алкогольную продукцию. И, соответственно, небольшие производители не имеют возможности ее реализовать", — сказал Черниговский.
Вместе с тем эксперт выразил мнение, что начало онлайн-продаж алкоголя станет стимулом для роста всего сегмента интернет-торговли.
"Это, в свою очередь, снизит затраты на онлайн-продвижение и, соответственно, снизит цены на всю продукцию, относящуюся к потребительскому рынку", — заявил собеседник.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день онлайн-продажи алкоголя запрещены в России, но при этом в стране более 3 тыс. интернет-площадок реализуют "псевдоалкогольную продукцию".
"Сейчас нелегальные производители псевдоалкогольной продукции очень активно используют этот канал сбыта. Поэтому узаконивание онлайн-продаж легального алкоголя снизит объемы нелегальной алкогольной продукции, продаваемой через интернет", — сказал аналитик.
В онлайн-продажах алкоголя, помимо коммерческой, существует важная социальная составляющая, подчеркнул Черниговский.
"Это дистанцирование несовершеннолетних граждан не только от потребления, но и от незаконной покупки алкоголя. Ведь это неправильно, когда в розничных магазинах рядом с, например, кондитерскими изделиями на полках выставляют водку, пиво и так далее. Многие люди приходят в эти магазины с детьми, поэтому у нас эта визуализация алкоголя наступает практически с младенчества. В крупных городах, где есть необходимая инфраструктура, алкоголь надо вообще переводить в специализированную розницу, чтобы дистанцировать от него подрастающее поколение. И онлайн-продажи дают такую возможность", — добавил специалист.
Эксперт отметил, что в случае реализации инициативы купленный в сети алкоголь курьеры будут доставлять только в разрешенное время его продажи в конкретном регионе. Кроме того, несовершеннолетние не будут иметь возможности приобрести спиртные напитки в интернете из-за необходимости электронного подтверждения личности и возраста при онлайн-заказе.
"Там идет идентификация через Госуслуги. И если вы не достигли 18-летнего возраста, то онлайн-продавец вас просто не пустит на сайт даже просматривать товар. А когда приезжает курьер - вы должны будете сказать ему код, полученный при регистрации. Только после этого он сможет передать алкоголь... Там такая система, что "даже мышь не проскользнет"", — рассказал эксперт.
В конце мая президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал объем нелегального онлайн-рынка алкоголя в России. По словам специалиста, он составляет около 50 млрд рублей.