Эксперт назвал плюсы легализации онлайн-продаж алкоголя в РФ

"Так происходит, поскольку на сегодняшний день у нас более 70% всего алкоголя реализуется посредством крупных федеральных сетей. При этом небольшие операторы как в финансовом, так и в производственном плане не могут выставлять свою продукцию в этих сетях. А онлайн-продажи позволят им расширить ту самую дистрибуцию.



Это ненормальная ситуация, когда люди приезжают, например, в Крым, пробуют там вина, которые им нравятся, но вернувшись в родной регион не имеют возможности приобрести эту алкогольную продукцию. И, соответственно, небольшие производители не имеют возможности ее реализовать", — сказал Черниговский.