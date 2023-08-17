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Путин поручил  запретить полиции наказывать бизнес

Президент России Владимир Путин поручил разработать запрет для полиции наказывать бизнес за несоблюдение требований надзорных органов. Об этом сообщает сайт Кремля.

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
© РИА Новости

Уточняется, что срок выполнения поручения – 1 октября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», – сказано в перечне поручений.

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Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов, а также глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в юрисдикцию России.

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