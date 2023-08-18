Стало известно новое название гипермаркетов OBI в России

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что осенью строительные гипермаркеты OBI переименуют в Domus. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение назвать Domus с осени», – заявил он.

Отмечается, что заявка на регистрацию нового товарного знака сейчас находится на стадии экспертизы. Автор заявки – дочерняя компания «ОБИ Франчайзинговый центр».

Эту информацию подтвердила старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. По её словам, переименование обусловлено обязательствами новых собственников OBI – после ухода немецкой компании из России сеть строительных гипермаркетов была продана новым владельцам.

При этом представители холдинга «Синдика», который с апреля 2023 года управляет сетью OBI в России, отказались комментировать смену названия.