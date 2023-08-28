Binance рассматривает полный уход из России

Криптобиржа Binance может полностью уйти из России
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой бизнес в России и не исключает полного ухода из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя биржи.
«На столе все варианты, включая полный выход», — приводятся в материале его слова.
Ранее стало известно, что Binance запретила клиентам из РФ проводить операции с рублем через P2P-сервис.
Напомним, что Минюст США проводит расследование в отношении биржи по подозрению в нарушении антироссийских санкций. При этом еще в марте Binance закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро.
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