Binance рассматривает полный уход из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой бизнес в России и не исключает полного ухода из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя биржи.

«На столе все варианты, включая полный выход», — приводятся в материале его слова.

Ранее стало известно, что Binance запретила клиентам из РФ проводить операции с рублем через P2P-сервис.