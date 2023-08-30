Тимати и Пинский не покупали бизнес у Domino's Pizza

«Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели. Соответственно, они после поста Тимура в социальных сетях пришли к нам с предложением: "Что нам делать? Они нас здесь бросают, у нас самих определенного опыта нет, чтобы это делать – не могли бы вы нас взять под свое крыло с учетом вашего опыта?”», – рассказал он.