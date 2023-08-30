Тимати и Пинский не покупали бизнес у Domino's Pizza
Ресторатор Антон Пинский рассказал, что он и Тимати не покупали бизнес у владельцев Domino's Pizza в России, а приобрели часть пиццерий у их франчайзи. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Пинский сделал во время открытия нового ресторана под брендом Domino's Pizza. По его словам, новый бренд сохранил 120 старых точек, при этом 68 из них были выкуплены у франчайзи.
«Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели. Соответственно, они после поста Тимура в социальных сетях пришли к нам с предложением: "Что нам делать? Они нас здесь бросают, у нас самих определенного опыта нет, чтобы это делать – не могли бы вы нас взять под свое крыло с учетом вашего опыта?”», – рассказал он.
Пинский также добавил, что помимо финансовых интересов, он с Тимати преследовал цель «помочь этим франчайзи».
«У некоторых мы порядка 60 точек купили, другие согласились под вновь созданным брендом с нами работать. Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем – с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее», – уточнил он.
Напомним, что ранее Тимати и Антон Пинский приобрели российский бизнес Domino’s Pizza. Теперь сеть пиццерий будет работать под брендом Doмиno Pizza.