ЕС исключит из санкционного списка трех российских бизнесменов

«Европейский союз не будет продлевать санкции против трех человек, попавших в список из-за конфликта России на Украине, когда нынешние меры истекут на этой неделе», - отмечается в статье.

Александр Шульгин возглавлял Ozon с декабря 2017 года. Он покинул свой пост в компании и вышел из совета директоров в апреле 2022-го на фоне введения санкций против него. 6 сентября стало известно, что суд ЕС впервые вынес решение о снятии санкций с российского бизнесмена, удовлетворив иск Шульгина. Как заявили в суде, Совет не предоставил доказательств, что Шульгина все еще можно считать влиятельным бизнесменом после ухода из Ozon.