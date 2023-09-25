В Союзе прав потребителей оценили идею изменить стандарты пивоварения в РФ
Председатель Национального союза защиты потребителей Павел Шапкин в беседе с Рамблером поддержал инициативу по введению в России новых стандартов пивоварения, отметив, что они разработаны в интересах потребителей.
По информации издания "Коммерсантъ", Союз российских пивоваров (СРП) начал разработку нового государственного стандарта на пиво. Авторы документа предлагают ограничить норму допустимой замены пивоваренного солода 20, а долю сахаросодержащих продуктов — 2 процентами. Также новый стандарт предполагает ввести идентификацию напитков по концентрации азота и других веществ, которые образуются в пиве, сваренном без ускоряющих производство ферментов и катализаторов, и разрешает выпускать пиво, в рецептуре которого использованы несоложеные культуры, как гречиха, овес и рожь.
Это стандарты, которые разработаны в интересах потребителей. Надеюсь, что их примут, соответствующая необходимость назрела уже давно. Скажем, сейчас при производстве пива применяются процессы, которые удешевляют его производство, удешевляют его себестоимость, однако потребители получают не пиво, а некий напиток, напоминающий его по цвету и слегка по вкусу. Чтобы все это выбродило, добавляют лактозу, которая практически является сахаром, и получается какая-то брага. У нас на рынке около 70 процентов такого пива, то есть большая часть. Вопрос только в том, насколько сильно оно "разбодяжено", насколько солод заменен "несложенкой" [зерна, которые не проращивали, поэтому они не являются солодом - прим. ред.]. Если посмотреть на банке или на бутылке пива на его состав, и там будет упоминаться "ячмень пивоваренный", то вряд ли такое пиво стоит покупать, потому что ячменя там быть не должно. И по новому ГОСТу никакого "ячменя пивоваренного" там быть не может, только солод, то есть пророщенный ячмень.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
В России ранее был принят отраслевой закон, касающийся производства и оборота алкогольной продукции, напомнил эксперт.
"Там установлены требования, согласно которым до 20 процентов массы пивоваренного солода можно заменить несоложеным сырьем. Но это все равно не работает, поскольку нет контроля. При этом транснациональные пивоваренные компании (в РФ осталась только одна их трех) через техрегламент ЕАЭС добиваются того, чтобы можно было использовать 50 процентов "несложенки". Кроме того, они ускоряют процесс производства пива "до скорости света". При классической технологии с момента начала приготовления пива до момента его созревания должно проходить примерно 90 дней, а у нас, как правило, срок приготовления пива на крупном предприятии составляет 5 дней", — рассказал эксперт, подчеркнув, что новые стандарты предполагают элементы контроля за процессом пивоварения.
Шапкин отметил, что введение нового государственного стандарта на пиво не должно отразиться на стоимости продукции для конечных потребителей.
"Есть откровенный фальсификат, цена на который начинается с 20 рублей. Надеюсь, что [вместе с введением нового стандарта] наши потребители наконец-то научаться отличать нормальное пиво, приготовленное по классической технологии, от того суррогата, который продается массово. Тогда их будет сложно обмануть. Цену на пиво будет определять рынок. На сегодняшний день покупатели мало понимают, чем одно пиво отличается от другого. Когда они научаться это делать, то возникнет конкуренция между брендами - за счет цены, за счет маркетинга. Цена вряд ли будет расти из-за того, что сырье станет чуть дороже", — заключил глава союза.
В Японии ранее предрекли миру дефицит пива из-за изменений климата.