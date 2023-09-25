В Союзе прав потребителей оценили идею изменить стандарты пивоварения в РФ

Это стандарты, которые разработаны в интересах потребителей. Надеюсь, что их примут, соответствующая необходимость назрела уже давно. Скажем, сейчас при производстве пива применяются процессы, которые удешевляют его производство, удешевляют его себестоимость, однако потребители получают не пиво, а некий напиток, напоминающий его по цвету и слегка по вкусу. Чтобы все это выбродило, добавляют лактозу, которая практически является сахаром, и получается какая-то брага. У нас на рынке около 70 процентов такого пива, то есть большая часть. Вопрос только в том, насколько сильно оно "разбодяжено", насколько солод заменен "несложенкой" [зерна, которые не проращивали, поэтому они не являются солодом - прим. ред.]. Если посмотреть на банке или на бутылке пива на его состав, и там будет упоминаться "ячмень пивоваренный", то вряд ли такое пиво стоит покупать, потому что ячменя там быть не должно. И по новому ГОСТу никакого "ячменя пивоваренного" там быть не может, только солод, то есть пророщенный ячмень.

Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики