Wildberries решил отменить комиссию при оплате Visa и Mastercard

Интернет-магазин Wildberries решил отменить комиссию в размере 3% при оплате товаров картами Visa и Mastercard, если они были выпущены в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

О таком решении маркетплейс объявил после совещания в Генпрокуратуре.

«12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — рассказали представители Wildberries.

Помимо этого в Wildberries отметили, что на совещании также был поднят вопрос о возвратах бракованных товаров — компания больше не взымает плату за возврат некачественных товаров, за исключением расходов на его обратную логистику.

«Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей», — добавили в Wildberries.