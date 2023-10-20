Gloria Jeans объяснила свой отказ открывать магазины в Израиле

Gloria Jeans не будет открывать магазины в Израиле
Основатель и председатель совета директоров российского производителя одежды Gloria Jeans Владимир Мельников заявил, что компания не будет открывать магазины своей сети в Израиле. Об этом сообщает Shopper’s.
По словам Мельникова, все проекты Gloria Jeans в Израиле были закрыты. В качестве причины такого решения представитель компании назвал желание «не накалять обстановку». Как уточнил Мельников, после того, как компания объявила о желании открыть первый магазин в Израиле, «поднялись большие протесты озлобленных людей».
«Поэтому мы решили не накалять обстановку в это сложное время неопределенности, отказались от открытия и закрыли все проекты в Израиле», — заявил он.
Ранее в Gloria Jeans рассказали о планах открыть 160 новых объектов.
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