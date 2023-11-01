Во Франции предъявили обвинения российскому бизнесмену

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию», — рассказали во французской прокуратуре.