Во Франции предъявили обвинения российскому бизнесмену

Задержанному во Франции российскому бизнесмену предъявлены обвинения
Российскому бизнесмену и совладельцу «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву, которого ранее задержали во Франции, были предъявлены обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру Франции.
Отмечается, что Кузьмичева обвинили в налоговом мошенничестве, отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. При этом бизнесмен был отпущен под залог в 8 миллионов евро.
«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию», — рассказали во французской прокуратуре.
Напомним, что о задержании Алексея Кузьмичева стало известно 30 октября.