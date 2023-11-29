ЦБ отметил рост продажи валютной выручки экспортерами

ЦБ РФ наблюдает, что экспортеры нарастили продажу валютной выручки, однако пока не ясно, по какой конкретной причине это произошло. Об этом заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, выступая на конференции "Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире".

"Мы наблюдаем, что экспортеры увеличили продажу экспортной выручки. Но по-прежнему остается вопрос - они это сделали потому, что им указали это сделать по указу, или по другим причинам. Однозначного ответа на этот вопрос нет потому, что объемы продажи экспортной выручки достаточно хорошо коррелируют с объемами экспорта <…> с лагом в два месяца" - сказал он.

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"Мы видим, что нефтяники активизировались с продажей валюты, это корреспондирует с тем движением цен на нефть вверх, которое происходило какое-то время назад", - пояснил он.

При этом, Морозов отметил, что если бы указ об обязательной продаже валютной выручки не был введен, то объем ее продажи все равно увеличился бы, но не в той мере, как сейчас.

"Это не означает, что регулятивные меры не играют никакой роли. Они, безусловно, играют роль. И психологический канал работал, безусловно. Есть и увеличение продаж от других экспортеров. Но я бы влияние этих мер не переоценивал. Фундаментальные факторы - состояние экспорта, импорта, сальдо по текущему счету и низкая инфляция - это является залогом крепости национальной валюты", - резюмировал глава департамента.

Указ о продаже валютной выручки

В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.