На рынок РФ в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева рассказала, что на российский рынок в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов.

«У нас есть большое количество запросов от турецких фешен-брендов», — цитирует Кермедчиеву РИА Новости.

По её словам, они готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условиях.