Они не управляют им, не способствуют его трендовому повышению или понижению, но способствуют стабилизации колебаний и предотвращают спекулятивные атаки на рубль, которые мы в свое время наблюдали. То есть у нас какой-то один крупный игрок мог провести масштабную операцию в свою пользу и использовать сложившуюся ситуацию для получения прибыли на валютном рынке. И обязательная продажа валютной выручки направлена на то, чтобы увеличить предложение иностранной валюты по отношению к рублю и таким образом сгладить конъюнктурные колебания. В макроэкономическом плане это полезно. Однако говорить о том, что эти меры каким-то особенным образом укрепляют рубль, нельзя. Они его стабилизируют, но не влияют на тренд движения курсов в долгосрочном аспекте, то есть на их повышение или снижение в течении длительного периода.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук