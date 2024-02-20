Клиенты Wildberries столкнулись с проблемами при операциях с Mastercard

Клиенты популярного маркетплейса Wildberries стали жаловаться на проблемы при оплате покупок картами Mastercard. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у некоторых клиентов самостоятельно отвязываются от личного кабинета карты Mastercard. Кроме того, клиенты сталкиваются с ошибками при попытке привязать их обратно.

«20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн», — сообщили в Wildberries.

В маркетплейсе добавили, что сейчас IT-специалисты компании работают над устранением этих ошибок. При этом во время оплаты другими картами ошибок не возникает.