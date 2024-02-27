Банк Узбекистана пригрозил ограничениями клиентам из России

Узбекский банк Ipak Yuli Bank разослал российским клиентам требование предоставить персональный номер физического лица (ПИНФЛ) для оформления которого необходима временная регистрация. Об этом сообщает РБК .

В случае игнорирования требований банка в Ipak Yuli Bank пригрозили возможными ограничениями по карте и счету. Как уточнили по номеру поддержки банка, данное требование соответствует инструкции Центрального банка Узбекистана от 8 февраля 2023 года, который предполагает открытие депозитных счетов для резидентов и нерезидентов Узбекистана только на основании персонального номера физического лица.