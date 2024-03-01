Республика Сербская заявила о продолжении работы с "Газпромом"

"Газпром" и Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) сохранили сотрудничество в части поставок газа и продолжат работу по их увеличению. Об этом рассказал ТАСС президент республики Милорад Додик .

"Всем ясно, что сейчас работа с Россией со стороны Запада осложнена. Но мы найдем способ это сделать", - сказал Додик, отвечая на вопрос о возможности увеличения поставок.

"Мы считаем благоприятным тот факт, что Россия нас понимает, она осталась в рамках прежних договоренностей, которые касаются нас в плане поставок газа, и мы это очень ценим. Это дает нам шансы на лучшие позиции, на предложения, привлекательные для нашей экономики и населения, и мы будем продолжать развивать как раз эту систему", - добавил он.