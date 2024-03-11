Арбитражный суд арестовал имущество IKEA почти на 13 миллиардов рублей

Арбитражный суд Московской области арестовал имущество одной из структур мебельного концерна IKEA по иску межрегиональной инспекции ФНС на сумму в 12,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что арестованное имущество принадлежало структуре ООО «Торг». Согласно решению суда, сделка по перечислению денежных средств от компании в адрес ирландской Fami Limited является недействительной. В суде также добавили, что аресту подлежит движимое и недвижимое имущество ООО «Торг».

«Судья Арбитражного суда Московской области Е. А. Морозова, рассмотрев заявление МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 об обеспечении иска по делу № А41-6043/24 по исковому заявлению МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 о признании сделки по перечислению денежных средств ООО "Торг" в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной в размере 12 млрд 922 млн 136 тыс. 942,45 рубля», — сказано в решении суда.

Ранее ООО «Торг» обратилась с просьбой снять арест с ее активов.