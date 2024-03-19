«ВкусВилл» временно приостановил доставку в Белгороде
Интернет-магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» временно приостановил доставку на территории Белгорода. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что доставка была остановлена до 20 марта включительно. При этом магазины «ВкусВилл» продолжают работать в штатном режиме.
«В городе открыты 4 торговые точки, все работают в штатном режиме. До 20 марта включительно отключена наша доставка по городу, далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — сообщили в компании.
Ранее в Белгороде приостановила свою работу сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».
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