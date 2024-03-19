«ВкусВилл» временно приостановил доставку в Белгороде

Интернет-магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» временно приостановил доставку на территории Белгорода. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что доставка была остановлена до 20 марта включительно. При этом магазины «ВкусВилл» продолжают работать в штатном режиме.

«В городе открыты 4 торговые точки, все работают в штатном режиме. До 20 марта включительно отключена наша доставка по городу, далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — сообщили в компании.

Ранее в Белгороде приостановила свою работу сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».