Немецкий производитель шоколада столкнулся с убытками в России

Российское «дочка» немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», прибыль компании упала почти на полтора миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости».

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В 2023 году выручка компании увеличилась на 10 процентов в годовом выражении — с 7,5 до 8,2 миллиарда рублей (плюс пять процентов, до 565 миллионов евро для головной компании Alfred Ritter GmbH & Co). Однако чистый убыток ООО «Риттер спорт шоколад» составил 478 миллионов рублей — годом ранее компания получила прибыль в 1,1 миллиарда рублей.

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По словам гендиректора Андреаса Ронкена, выручка на российском рынке, который обеспечивает порядка 10 процентов всей выручки группы и является вторым крупнейшим после немецкого, сократилась из-за ослабления курса рубля (компания импортирует шоколад, а не производит на месте). Кроме того, на убытки повлияла высокая стоимость сырья, в частности, какао-бобов, цены на которые последнее время бьют рекорды.

В 2023 году себестоимость продукции Ritter Sport в России увеличилась на 50 процентов год к году, отметил ведущий аналитик «Велес капитала» Артем Михайлин. Подорожание привело к падению валовой прибыли на 81 процент. Издержки производителей росли из-за удорожания сырья и сложной логистики — от поставки какао-бобов в Африку через перекрытое хуситами Красное море, до доставки шоколада из Европы в Россию. Кроме того, к убыткам привело ослабление рубля, добавил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, бьющая рекорды стоимость какао-бобов ведет к усилению дефицита ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году. Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д’Ивуа́ре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Все это приведет к рекордно низкому урожаю.

В конце марта Биржевые цены на какао-бобы установили новый рекорд. На торгах на лондонской бирже ICE впервые в истории фьючерсы на сырье превысили отметку в 10 тысяч долларов. Стоимость какао с поставкой в мае с начала дня выросла более чем на 2,5 процента. Как отмечают эксперты, на фоне опасения дефицита сырья с начала 2024-го котировки увеличились в 2,4 раза, а за последние пять сессий какао подорожало более чем на 20 процентов.