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Центральный детский магазин на Лубянке приобрела «Киевская площадь»

Центральный детский магазин на московской Лубянке приобрела группа компаний «Киевская площадь». Об этом сообщает РИА «Новости. Недвижимость».

Центральный детский магазин на Лубянке приобрела «Киевская площадь»
© РИА Новости

Отмечается, что магазин был выкуплен у компании «Галс-Девелопмент». При этом в «Киевской площади» подтвердили факт сделки, однако каких-либо дополнительных подробностей соглашения в компании озвучивать не стали.

«Факт сделки подтверждаем», — рассказал представитель компании.

В свою очередь, в «Галс-Девелопмент» не стали комментировать ситуацию.

Напомним, что «Киевская площадь» занимается управлением активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Предприниматели являются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве.

Ранее стало известно, что связанный с «Киевской площадью» бизнесмен станет развивать российский аналог Zara Home и H&M Home.

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