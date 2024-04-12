Центральный детский магазин на Лубянке приобрела «Киевская площадь»

Центральный детский магазин на московской Лубянке приобрела группа компаний «Киевская площадь». Об этом сообщает РИА «Новости. Недвижимость».

Отмечается, что магазин был выкуплен у компании «Галс-Девелопмент». При этом в «Киевской площади» подтвердили факт сделки, однако каких-либо дополнительных подробностей соглашения в компании озвучивать не стали.

«Факт сделки подтверждаем», — рассказал представитель компании.

В свою очередь, в «Галс-Девелопмент» не стали комментировать ситуацию.

Напомним, что «Киевская площадь» занимается управлением активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Предприниматели являются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве.

Ранее стало известно, что связанный с «Киевской площадью» бизнесмен станет развивать российский аналог Zara Home и H&M Home.