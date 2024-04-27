Власти США впервые в 2024 году установили контроль над банком и закрыли его

Американские власти установили контроль над национальным банком Republic First Bank, базирующимся в Филадельфии, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). Информация об этом содержится в заявлении корпорации.

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— Чтобы защитить вкладчиков, FDIC заключила соглашение с Fulton Bank, Национальной ассоциацией Ланкастера, штат Пенсильвания, о принятии на себя практически всех депозитов и покупке практически всех активов Republic Bank, — указано в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank, поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов.

По данным на 31 января текущего года совокупные активы RB оценивались примерно в шесть миллиардов долларов, а депозиты — в четыре миллиарда долларов. По оценкам FDIC, расходы Фонда гарантирования вкладов, связанные с банкротством банка, составят 667 миллионов долларов. Republic Bank стал первым банком США в этом году, потерпевший финансовый крах.

Арбитражный суд Москвы признал сотового ретейлера «Связной» банкротом. В недавнем прошлом он был крупнейшим в России.

Начальная процедура банкротства была введена судом в отношении «Сеть «Связной» в июне текущего года по собственному заявлению ретейлера. На тот момент обязательства должника составляли порядка 53,9 миллиарда рублей.