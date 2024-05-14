У владельца бренда «Хортица» решили конфисковать активы в России

Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства активов украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство требует через суд конфисковать у Черняка имущество и предприятия, а также бренд «Хортица». На доходы от своего бизнеса он спонсирует украинскую армию, указывается в иске Генпрокуратуры.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк с другими лицами перевел ВСУ более 500 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на совершение террористических актов в России. Также он приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

3 июля 2023 года МВД России объявило Черняка в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного против него дело по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. По нему задержаны доверенные лица бизнесмена.

Черняк возглавляет международный алкогольный холдинг Global Spirits, который владеет брендами водки «Хортиця», «Мороша», Blagoff. У заводов «Русский север» и «Родник и К», которые выпускали этот алкоголь, сменился владелец. Собственником стал Александр Беспалов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц.