В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

На заседании национального финансового совета, являющегося коллегиальным органом Банка России, согласовали кандидатуру нового главы Национальной системы платежных карт (НСПК). Им станет курировавший в Минцифры развитие технологий цифровой идентификации Дмитрий Дубынин, сообщает пресс-служба регулятора, не уточняя дату начала работы руководителя.

До прихода на пост директора департамента министерства Дубынин с 2018 по 2021 год занимался в ЦБ вопросами анализа и развития финтеха, а перед этим несколько лет работал в Минкомсвязи.

Владимир Комлев, руководивший оператором карт «Мир» с момента его создания, покинул пост в начале 2024 года. С тех пор обязанности руководителя НСПК исполнял Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК.

Ранее журналистам стало известно об инициативе Росфинмониторинга по включению НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, призванному дать финразведке возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые данные.