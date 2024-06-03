Южная Корея нашла крупное месторождение нефти в Японском море

Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море к востоку от территории Республики Корея. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе брифинга.

Месторождение в заливе Ёниль рядом с городом Пхохан может насчитывать около 14 млрд баррелей нефти и газа. Этого объема нефти Республике Корея хватит на 4 года, а газа - на 29 лет.

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"Недавние исследования говорят о высокой вероятности того, что запасы месторождения составляют 14 млрд баррелей нефти и газа, эти выводы были проверены ведущими исследовательскими институтами и экспертами", - сказал Юн Сок Ёль.

По его словам, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея одобрило план по разведочному бурению. Его предварительные результаты ожидаются в первой половине 2025 года. Южнокорейские власти обнаружили признаки высокой вероятности месторождения нефти и газа в Японском море в феврале 2023 года. После этого профильной компании было поручено провести исследование.