Компании переходят на расширенные страховки ДМС

Страховые компании отмечают стремительный рост запросов работодателей на расширение страховок добровольного медицинского страхования. Наличие ДМС стало важным критерием при выборе работы.

© Российская Газета

И компании совершенствуют набор услуг по страховке, чтобы конкурировать за сотрудников.

Медведев: инженеры не должны получать меньше курьеров

В первом полугодии 2024 года число запросов на расширение опций ДМС выросло на 30%, отметили в компании "АльфаСтрахование". Среди всех бонусов ДМС интересует наибольшее число сотрудников. "Для 38% россиян важно наличие в компании бесплатного медицинского страхования и ДМС, 34% опрошенных обращают внимание на дополнительные выходные или отпускные дни, 29% - на обучение за счет компании", - комментирует состав соцпакетов Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито Работы".

Основную долю полисов ДМС оформляют работодатели для своих сотрудников, поясняет Юля Галаничева, управляющий директор по ДМС Группы "Ренессанс страхование". Люди редко оформляют ДМС сами. Есть те, кто приобретает полис для родственников. Но все равно на фоне общей численности это небольшой процент, отмечает она.

В качестве дополнительных опций в полисы ДМС может быть включена стоматология или компенсация расходов на медикаменты, выписанные врачом. Кратно вырос интерес к превентивной медицине, говорят в страховых компаниях. Работодатели готовы тратиться на правильную качественную профилактику, которая позволяет сократить количество больничных и не допустить тяжелых заболеваний у сотрудников. Фокус внимания сместился на риск-ориентированный подход, констатируют в страховой компании. Компании все чаще запрашивают включение в страховки чекапов разной направленности. Частой опцией ДМС стало страхование от онкозаболеваний.

"Если бюджета организации не хватает на включение этих заболеваний в полном объеме лечения, запрашивается просто поддержка и помощь на этапе лечения, так как опыт страховой компании для организации лечения серьезного заболевания бывает очень ценен", - говорит Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах".



Также составляющей страховки становится все чаще страхование от несчастных случаев, которое обеспечивает финансовую поддержку сотруднику при различных травмах и серьезных заболеваниях. Этот вид бонусов перестал быть прерогативой производственных коллективов, сегодня его включают и в страховки офисных сотрудников.

"Телемедицина, которая раньше была дополнительной опцией, сейчас входит практически во все программы", - рассказывает Ольга Купцова. С 2020 года начали пользоваться высоким спросом услуги психологов, и популярность этой услуги только растет.



Просто наличие ДМС в компании для новых сотрудников сегодня недостаточно. "Компании расширяют опции, чтобы привлечь и удержать людей", - говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга "Медицина" "АльфаСтрахование". По такому пути идут, прежде всего, ведущие IT-компании, банки и другие финансовые структуры, телекоммуникационные компании.

Наибольшей популярностью среди услуг, за которыми клиенты обращаются по ДМС, пользуются консультации терапевтов. Каждый пятый посещает узких специалистов, каждый шестой - сдает анализы, отметили в "СберСтраховании".

В 2024 году компании стали меньше внимания уделять "зарплатной гонке" и переключились на нематериальные способы мотивации. Это позволяет не так сильно увеличивать зарплатный фонд при стремительном росте заработков некоторых категорий работников. Вакансий с дополнительными бонусами в России стало больше на 58% в первом полугодии 2024 года, сообщили в "Авито Работа". В основном в качестве бонусов работодатели предлагают в вакансиях: ДМС, занятия спортом, корпоративные скидки, зоны отдыха, оплату транспортных расходов.

Самая большая доля предложений о работе с бонусами сегодня в сфере курьерской доставки - количество таких вакансий составило 14,8% от общего числа. Самый большой прирост вакансий с бонусами и льготами - в строительстве, где за последний год объявлений с указанием бонусов выросло в 6,7 раза.