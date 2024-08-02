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Мосбиржа перестанет публиковать статистику по валютному рынку

Московская биржа временно остановила публикацию статистики по валютному рынку. Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя Мосбиржи.

Мосбиржа перестанет публиковать статистику по валютному рынку
© ТАСС

Отмечается, что в последнем пресс-релизе по итогам июля уже нет данных об объеме валютных торгов. При этом остальные данные (информация о рынке акций, облигациях, а также срочном и денежном рынках) присутствуют на месте.

«В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — рассказал представитель Мосбиржи.

Помимо этого, в карточках валютных инструментов больше не показаны дневные объемы торгов. К примеру, в последний раз подобная информация по юаню отображалась по итогам торгового дня 24 июля.

Ранее США разрешили операции с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром.

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