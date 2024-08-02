Мосбиржа перестанет публиковать статистику по валютному рынку

Московская биржа временно остановила публикацию статистики по валютному рынку. Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя Мосбиржи.

Отмечается, что в последнем пресс-релизе по итогам июля уже нет данных об объеме валютных торгов. При этом остальные данные (информация о рынке акций, облигациях, а также срочном и денежном рынках) присутствуют на месте.

«В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — рассказал представитель Мосбиржи.



Помимо этого, в карточках валютных инструментов больше не показаны дневные объемы торгов. К примеру, в последний раз подобная информация по юаню отображалась по итогам торгового дня 24 июля.

Ранее США разрешили операции с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром.