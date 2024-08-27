Зеленский поставил точку в попросе продления договора с РФ о транзите газа
Владимир Зеленский сообщил, что Украина не собирается продлевать договор с Россией о транзите газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского телемарафона. Согласно его словам, договор о транзите газа не будет продлен — его действие истекает в конце 2024 года.
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«Договор с Россией никто продлевать не будет. На этом поставлена точка», — заявил он.
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