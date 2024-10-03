Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил лидерство «Газпрома» в рейтинге самых убыточных российских корпораций в 2023 году и рассказал о факторах, которые привели к соответствующим показателям.

Ранее «Газпром» занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых убыточных компаний России по итогам 2023 года. Список опубликован на сайте издания. Как пишет журнал, чистый убыток «Газпрома» за 2023 года составил 583,1 млрд рублей. Издание отмечает, что это первый убыток компании за 25 лет. Так, за неделю с момента опубликования отчетности о финансовых результатах «Газпрома» по итогам 2023 года стоимость его акций снизилась на 6% - до 154 рублей. Уточняется, что убыток компании имел «бухгалтерский характер» - его обеспечило обесценивание нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц в 652 млрд рублей.

Убыток «Газпрома» в основном сформировался за счет двух факторов. Во-первых, в отчете за 2023 год он списал стоимость всех своих дочерних компаний, которые в 2022 году были арестованы в Европе. Практически все его европейские «дочки» и другие активы забрали себе Германия и другие страны, и шансов на их восстановление, скорее всего, не будет. Поэтому компания и списала их стоимость, получив убыток. Второй момент, который заставил компанию окончательной уйти в минус, это дополнительные налоги. В 2022 году «Газпрому» увеличили НДПИ на газ. Помимо различных производственных аспектов, компания каждый месяц должна была дополнительно выплачивать по 50 млрд рублей – вне зависимости от объемов добычи. Эта дополнительная налоговая нагрузка связана со сверхприбылью «Газпрома», которую он получил за второе полугодие 2021 года и особенно за 2022 год. Весь 2023 год он платил повышенный налог, а суммарно это порядка 600 млрд рублей. И убыток компании примерно равняется размеру данного налога. Но опять же – речь идет об изъятии сверхприбыли.

Эксперт подчеркнул, что 2022 год был крайне удачным для «Газпрома» с финансовой точки зрения.

«Он по-прежнему много продавал. К примеру, в Европу он тогда продал 80 млрд кубометров газа. Да, это примерно вдвое меньше, чем в 2021 году, но это все равно много. Цены на газ в Европе тогда достигали исторического максимума, поэтому прибыль компании в 2022 году была огромной. В 2023 году эту прибыль стали изымать с помощью дополнительного налога. В результате формально компания оказалась убыточной, но это «бухгалтерский убыток»», - уточнил специалист.

В обозримой перспективе налоговая нагрузка на «Газпром» снизится, добавил эксперт.

«Согласно новому проекту федерального бюджета, дополнительный налог для «Газпрома» вроде как отменили. Он уже выплатил ту сверхприбыль, которую получил в 2021-2022 годах. Однако дополнительный НДПИ по-прежнему действовал в 2024 году, при этом списаний активов компании в этом году не было. Поэтому за 2024 год у «Газпрома», скорее всего, будет прибыль. Так что ничего страшного с компанией не происходит. Да, она существенно сократила поставки газа в Европу, соответственно, упали доходы от экспорта в данный регион, но все это проходило в 2022-2023 годах», - отметил Юшков.

Ранее эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Китай.