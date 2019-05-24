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Кипр пострадал от утечки российских денег 

Lenta.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: Reuters
Чистый отток кипрских инвестиций из России в 2018 году составил 10,3 миллиарда долларов, что стало рекордом, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ЦБ.
Отток объясняют сокращением участия в капитале российских компаний, которое в 2018 году ровнялось 13,9 миллиарда рублей, что стало минимальным значением за три года подсчетов.
Реинвестирование доходов с Кипра показало чистый приток в размере пяти миллиардов долларов. При этом покупка долговых инструментов на кипрские деньги опустилась ниже продажи. Отрицательное сальдо составило 1,4 миллиарда долларов.
Традиционно инвестиции из Кипра и других офшоров в Россию поступают из денег российского происхождения. Падение этого показателя аналитики объясняют возвращением в страну средств, выведенных в офшоры.
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину о снижении уровня вывода средств из России в офшоры в два раза по сравнению с 2016 годом. Как уточнил Чиханчин, наиболее часто схему с офшорами используют для ухода от налогов.
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Юрий Чиханчин , Владимир Путин , Росфинмониторинг , Центральный банк России , РБК
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