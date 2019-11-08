Не простили: России вернут советский долг

Россия и Пакистан наконец-то урегулировали вопрос долгов, которые возникли еще во времена СССР. Москве выплатят $93 млн, подтвердил «Газете.Ru» замминистра финансов РФ Сергей Сторчак . Это явление нечастое: мы обычно прощаем, а не возвращаем долги.

Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал «Газете.Ru» заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — отметил чиновник, комментируя информацию, опубликованную ранее в пакистанском издании The Express Tribune.

Кроме того, Пакистан с 2001 года обслуживает свой долг перед Россией в рамках Парижского клуба кредиторов, сообщил Сторчак.

«Там осталось небольшое тело кредита, совсем крохи», — пояснил чиновник из Минфина.

О том, что правительство Пакистана уполномочило своего посла в России подписать соглашение об урегулировании задолженности, написала газета The Express Tribune.

Речь идет о возврате долга в $93,5 млн Срок исполнения соглашения — 90 дней.

Издание напоминает суть конфликта. После распада Советского Союза в 1991 году некоторые экспортные операции были сорваны, хотя и были оплачены. Но и пакистанские компании предъявляли претензии, касающиеся оплаты поставок, а также аренды морских судов, перевозивших грузы: ткани, товары легкой промышленности.

Суда были зафрахтованы, то есть оплачены вперед, но сделки не состоялись. Пакистанским компаниям в итоге пришлось платить неустойки владельцам кораблей.

Судебные разбирательства растянулись на многие годы, а средства на счетах экспортеров все это время находились под арестом.

После того, как попытки решить торговые споры в судах не увенчались успехом, было решено урегулировать спор на межгосударственном уровне. В 2015 году на заседании Пакистано-российской межправительственной комиссии в Москве стороны договорились, что Исламабад вернет $93,5 млн в течение 90 дней после подписания договора. Однако конфликт не был урегулирован и в следующем году, хотя к этому времени стороны подписали мировое соглашение.

Для того, чтобы выйти из тупика, 27 октября 2017 года была проведена еще одна встреча, в которой приняли участие все заинтересованные стороны. В итоге было достигнуто соглашение между правительством Пакистана и тремя пострадавшими компаниями — Tabani Group, Mercury Group и ABS Group. Они отозвали свои судебные иски.

Однако две другие пакистанские компании (Fateh Industries, а также Fateh Sports и Fateh Jeans) не подписали мировое соглашение, и их иски остались в судах. Но в конце концов генпрокуратура Пакистана смогла, как сообщает издание, убедить заявителей отозвать свои иски и оформить внесудебное урегулирование претензий в соответствии с соглашением, достигнутым в 2015-м.

Впрочем, по данным The Express Tribune, компания Fateh Jeans, похоже, осталась не удовлетворена итогом разбирательства, но апелляцию не подала.

Всего, как рассказал «Газете.Ru» Сторчак, России должны сейчас порядка 10 стран. Это, например, Индия, Вьетнам, Венесуэла. Сумма задолженности является непубличной, уточнил чиновник, но известно, что большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций.