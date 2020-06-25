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Предсказана новая пенсионная реформа в России 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Предсказана новая пенсионная реформа в России
Фото: ТАСС
В ближайшие несколько лет российское правительство окажется перед необходимостью провести еще одну пенсионную реформа, заявил в интервью «Свободной прессе» экономист Никита Масленников. По его словам, несмотря на все усилия и готовящиеся к реализации меры существующая система начисления пенсий не позволит значительно улучшить благосостояние россиян, вышедших на заслуженный отдых.
Масленников допустил, что к 2023 году российскому правительству удастся добиться поставленной цели: увеличить размер средней пенсии до 19 283 рублей, а средней зарплаты — до 57 тысяч рублей. Однако он выразил уверенность, что даже в этом случае «коэффициент замещения будет на уровне 30%».
«В вопросе роста благосостояния пенсионеров, все эти годы мы будем топтаться на месте. Перезагрузка пенсионной системы неизбежна», — подчеркнул экономист.
При этом эксперт подчеркнул, что российское правительство определило срок восстановления экономики после пандемии коронавируса — до 2021 года. По мнению Масленникова, России необходима «новая экономическая модель». Однако, как будет решена проблема ее создания, уверяет экономист, пока не известно.
Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что через четыре-пять лет в России будет реформирована система пенсионных накоплений. В противном случае, по его словам, уже через десять лет не все пенсионеры смогут получать выплаты по уходу на заслуженный отдых.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Комментарии 28
Экономика , Никита Масленников , Дмитрий Александров , Правительство РФ
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