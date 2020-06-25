Предсказана новая пенсионная реформа в России 

В ближайшие несколько лет российское правительство окажется перед необходимостью провести еще одну пенсионную реформа, заявил в интервью «Свободной прессе» экономист Никита Масленников . По его словам, несмотря на все усилия и готовящиеся к реализации меры существующая система начисления пенсий не позволит значительно улучшить благосостояние россиян, вышедших на заслуженный отдых.

Масленников допустил, что к 2023 году российскому правительству удастся добиться поставленной цели: увеличить размер средней пенсии до 19 283 рублей, а средней зарплаты — до 57 тысяч рублей. Однако он выразил уверенность, что даже в этом случае «коэффициент замещения будет на уровне 30%».

«В вопросе роста благосостояния пенсионеров, все эти годы мы будем топтаться на месте. Перезагрузка пенсионной системы неизбежна», — подчеркнул экономист.

При этом эксперт подчеркнул, что российское правительство определило срок восстановления экономики после пандемии коронавируса — до 2021 года. По мнению Масленникова, России необходима «новая экономическая модель». Однако, как будет решена проблема ее создания, уверяет экономист, пока не известно.