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В России рекордно упало число фирм-однодневок 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В России рекордно упало число фирм-однодневок
Фото: РИА Новости
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания. В целом, благодаря совместным действиям Росфинмониторинга, Центрального банка и Налоговой службы, резко упал объем вывода денежных средств по подозрительным основаниям за рубеж.
На снижение объемов «теневой» экономики, отмечается в отчете, эффективно повлиял превентивный механизм на уровне банков, например, отказ в предоставлении услуг недобросовестным клиентам.
Благодаря этим мерам в 2019 ведомства сумели пресечь вывод в нелегальный оборот на 15 процентов больше средств, чем годом ранее — более 200 миллиардов рублей.
Ранее президент Владимир Путин объявил о налоговой реформе, в рамках которой россияне с доходом выше пяти миллионов рублей в год будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15 процентов, а не 13. Вырученные деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Росфинмониторинг , Центральный банк России
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