В России рекордно упало число фирм-однодневок 

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Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга

Одновременно объем сомнительных финансовых операций снизился на 40 процентов, и на 45 процентов уменьшилось число случаев обналичивания. В целом, благодаря совместным действиям Росфинмониторинга, Центрального банка Налоговой службы , резко упал объем вывода денежных средств по подозрительным основаниям за рубеж.

На снижение объемов «теневой» экономики, отмечается в отчете, эффективно повлиял превентивный механизм на уровне банков, например, отказ в предоставлении услуг недобросовестным клиентам.

Благодаря этим мерам в 2019 ведомства сумели пресечь вывод в нелегальный оборот на 15 процентов больше средств, чем годом ранее — более 200 миллиардов рублей.