Определены сроки девальвации рубля 

Российский экономист Михаил Хазин заявил, что в сентябре-октябре чиновники проведут девальвацию. По его мнению, российская экономика перестала расти и спасти её может только девальвация. Об этом сообщает издание Deita со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

По его мнению, у чиновников Минфина ЦБ нет идей, как выйти из тупика. Они лишь временно купируют отдельные проблемные участки, но не решают проблему глобально.

Реальный сектор остаются без поддержки и планов на развитие. Никаких других козырей в руках экономистов-либералов, кроме девальвации, по мнению Хазина, не осталось. Он называет срок — сентябрь или октябрь 2020 года.

Отметим, что прогнозы Хазина сбываются далеко не всегда. Более того, есть экономисты, которые относятся к нему как к автору «катастрофических прогнозов, с которыми смешно спорить».