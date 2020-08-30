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Определены сроки девальвации рубля 

Майк Габриелян 2 часа назад
Определены сроки девальвации рубля
Фото: Reuters
Российский экономист Михаил Хазин заявил, что в сентябре-октябре чиновники проведут девальвацию. По его мнению, российская экономика перестала расти и спасти её может только девальвация. Об этом сообщает издание Deita со ссылкой на Telegram-канал эксперта.
По его мнению, у чиновников Минфина и ЦБ нет идей, как выйти из тупика. Они лишь временно купируют отдельные проблемные участки, но не решают проблему глобально.
России предрекли самую серьезную девальвацию
Реальный сектор остаются без поддержки и планов на развитие. Никаких других козырей в руках экономистов-либералов, кроме девальвации, по мнению Хазина, не осталось. Он называет срок — сентябрь или октябрь 2020 года.
Отметим, что прогнозы Хазина сбываются далеко не всегда. Более того, есть экономисты, которые относятся к нему как к автору «катастрофических прогнозов, с которыми смешно спорить».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Хазин выступил с очередным футурологическим прогнозом и переплюнул сам себя, «назначив» Катасонова главой ЦБ, а Глазьева — главой Минфина.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро
Комментарии 130
Экономика , Михаил Хазин , Минфин , Центральный банк России
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