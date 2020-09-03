Беглых банкиров предложили ловить по-новому 

По словам Исаева, для решения проблемы и расследования каждого конкретного случая необходима более скоординированная работа с привлечением большего количества уполномоченных органов и структур.

прокуратуры, В частности, необходимо участие Центробанка , финансового регулятора в лице Росфинмониторинга Минюста и разведывательных органов.

«Когда это история АСВ, правоохранительных органов и сбежавших банкиров — это один уровень. Другой уровень мы видим в ряде других стран, где эта работа централизована», — отметил Исаев.

Руководящая роль может быть отведена Министерству юстиции.

В нынешней системе есть недостатки, главный из которых отсутствие достаточного опыта у правоохранительных органов.

«Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами», — заключил Исаев.