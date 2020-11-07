Эксперт объяснил, что будет с рублем на грядущей неделе

Уходящая неделя оказалась весьма волатильной для курса рубля. Он успел ослабнуть перед выборами в США до 80 за доллар, а затем резко укрепиться до 77.

Как пояснил «СП» ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков , главным итогом американского голосования является то, что демократы не получат полный контроль. Сенат останется за республиканцами, а это значит, что любые радикальные идеи, включая санкционные планы, демократов будут наталкиваться на сопротивление.

Кроме того, по словам эксперта, ещё одним итогом выборов стало то, что они прошли и политическая система США готова вернуться к рассмотрению экономических вопросов. На повестку дня вновь выходит пакет экономической помощи, который неминуемо будет принят в обозримом будущем.

«Учитывая будущие денежные вливания, рискованные активы уже закладывают определённую слабость доллара и рост аппетитов к риску. Рубль, как одна из самых обеспеченных и высокодоходных валют стоит в числе основных объектов инвестиционного интереса. Конечно, на текущий момент он сдерживается нефтью, которая подвержена негативному влиянию пандемии COVID-19. Однако на подходе множество вакцин, призванных решить эту проблему. Поэтому в перспективе будущего года мы всё же ждём более устойчивого восстановления спроса на нефть, которое будет сопровождаться ослаблением доллара США на глобальном рынке», — комментирует новости курса доллара Андрей Кочетков.

В связи с этим, прогноз курса доллара и евро от «Открытие Брокер» на предстоящую неделю довольно оптимистичен для российской валюты.