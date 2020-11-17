Минфин вновь озаботился биткоином 

Биткоин продолжает пробивать психологические потолки, прорываясь на все более высокие уровни. Причем, этой монете явно комфортно в пандемийных условиях, потому и возрастает ее стоимость чуть ли не прямо пропорционально росту заболеваемости коронавирусом. 12 ноября курс биткоина впервые с января 2018 года превысил 16 тысяч долларов.

Зато очень болезненно биткоин реагирует на позитивные новости об успехах в создании антивируса.

Так, 9 ноября, биткоин резко дешевел на фоне новостей от компаний Pfizer и Biontech, объявивших, что их вакцина от коронавируса показала эффективность в 90%. Как отметила РБК, сразу после этого цена криптовалюты опустилась с 15,8 тысячи долларов до 14,9 тысячи. Но в целом, динамика этой первой криптовалюты куда лучше, чем мировой резервной валюты: на фоне пандемии коронавируса доллар США подешевел на 8%, а биткоин, хоть и крепко (до 3,8 тысячи долларов), но ненадолго падал в разгар мартовской паники, с января подорожал на 300%.

То есть, кому «по дороге» с коронавирусом и вообще с кризисом, то биткоин — это их конек. В плане долгосрочных инвестиций. Хотя, конечно, рискованное будет предприятие, особенно если учесть, сколько ученых из разных стран трудятся над созданием вакцины. Ситуация может так стремительно развернуться, что не все успеют вовремя избавиться от криптовалюты.

Есть и другие риски в работе с этой монетой. Уголовные. Минфин РФ разработал поправки о цифровых финансовых активах, предусматривающие тюремные сроки за незадекларированную криптовалюту. Владельцев цифровых валют могут лишить свободы на срок до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).

В своем пресс-релизе Минфин обосновал это необходимостью мер, направленных на снижение количества операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем. Подготовлены изменения и в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней.

А также предложены отдельные изменения в УК и КоАП, в том числе в части признания цифровой валюты имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

Продолжающееся обесценивание национальных валют будет способствовать росту интереса к криптовалюте, которая дает принципиально новые возможности для получения дохода, в том числе избегания налогов и контроля со стороны государства при росте фискальной нагрузки на инвесторов, считает доцент кафедры финансов и цен ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Диана Степанова

— Одной из наиболее революционных инноваций XXI столетия на рынке финансовых активов по праву можно считать появление криптовалют — разновидности цифровых валют, эмиссия и учет которой основаны на ассиметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты.

Благодаря уникальным свойствам технологии распределенного реестра (блокчейн), служащей платформой для их разработки, эмиссии и дальнейшего использования, становится возможным достижение децентрализации, анонимности и в то же время надежности и прозрачности финансовых операций.

Несмотря на высокую рискованность инвестиций в криптовалюты (гиперволатильность, нормативно-правовые ограничения и запреты), интерес к ним со стороны профессионального финансового сообщества и населения не уменьшается. Этому способствуют такие качества частных криптовалютных систем, как анонимность и отсутствие контролируемости владения и транзакций, дешевизна и скорость трансграничных криптопереводов.

«СП»: — Почему криптовалюты называют «электронным золотом»?

— Важной особенностью криптовалют является количественная ограниченность их эмиссии. Эмиссия криптовалют ограничивается производительностью (процессорной мощностью) компьютера или специализированных машин для генерации криптовалют. Данные машины обмениваются информацией с себе подобными по сети интернет, участвуют в генерации криптовалюты и хранят свой экземпляр базы данных текущего состояния операций. Поэтому криптовалюты часто называют электронным золотом. Как и золото, криптовалюты характеризуются повышенными трудозатратами при их добыче (майнинге, эмиссии).

Количество единиц конкретной криптовалюты ограничено, а трудоемкость эмиссии со временем только растет. Например, объем выпуска самой распространенной и популярной на данный момент в мире криптовалюты Биткоин не может превышать более 21 млн единиц. Предельное количество денежных средств в платежной криптосистеме ограничивается, и постоянно повышается сложность выпуска новых биткойнов. Это также способствует росту курса биткоина. Майнеры, добывающие криптовалюту, как правило, получают вознаграждение именно в виде криптовалюты. Но гораздо больше на рынке инвесторов и спекулянтов, торгующих криптовалютой и инвестирующих в нее.

«СП»: — Кроме мутной репутации, у этой монеты до сих пор еще и какой-то размытый статус…

— В России законом «О цифровых финансовых активах» установлены нечеткие определение и нормы обращения криптовалюты. На данный момент в России запрещено использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Судебная защита ваших прав на криптовалюту возможна лишь в случае, если она специальным образом декларировалась и с нее выплачивались налоги. Сейчас обсуждаются к введению нормы административной и уголовной ответственности за эмиссию (майнинг) криптовалют и инвестирование в нее без декларирования в налоговых службах.

Российским предпринимателям, занимающимся добычей криптовалюты, и инвесторам в «крипто золото» придется искать обходные пути, чтобы не попасть под административную и уголовную ответственность. Это ограничительные нормы еще больше уведут крипторынок в теневой сектор экономики.

Необходимо понимать, что криптовалюты, которые не являются фиатными деньгами, не относятся также к электронным деньгам в российской юрисдикции. Обращение виртуальной криптовалюты привлекает повышенное внимание регуляторов финансовой системы, но это не уменьшает интерес к ней, особенно в периоды финансовой турбулентности.

Как всегда бывает в периоды финансовой нестабильности, интерес к альтернативным финансовым сбережениям и инвестициям увеличивается, соответственно, курс криптовалют растет. Как сейчас, когда курс биткоина достиг отметки в 16 000 долларов. И вполне вероятно, что в ближайшие 2-3 месяца курс биткоина достигнет прежних максимумов конца 2018 года (не многим менее 20 тысяч долларов — авт).

«СП»»: — То есть, криптовалюта стала реальностью?

— Криптовалютный сегмент уже стал частью мирового валютного рынка, и представлен как самой криптовалютой, так и производными инструментами с ней (фьючерсы, фондовые индексы, токены и пр.) Такие особенности современной глобальной экономики, как рост потребностей в средствах обращения и платежей для обслуживания сделок на национальных и международных товарных и финансовых рынках, и технические возможности создания принципиально новых видов и форм денег на электронных носителях, ведут к дальнейшему развитию и модификации криптовалют.

Продолжающееся денежное стимулирование центральных банков ведет к дальнейшему постепенному обесцениванию национальных валют, что будет способствовать росту интереса к криптовалюте. Среди предпосылок для дальнейшего роста курса биткоина можно выделить опасения инвесторов в падении фондового рынка, что выведет на первый план коррекцию инвестиционного рынка в сторону альтернативных нетрадиционных инвестактивов и дальнейшие стимулы роста крипторынка.

Рост котировок биткойна возвращает инвесторов на рынок майнинга криптовалюты. Одни начнут активно добывать (майнить) криптовалюту и инвестировать в крипто-фермы, другие торговать и спекулировать криптовалютой.

Также на рынке криптовалюты опять активизируются мошенники. То есть, рыночные процессы повторяются. При росте нестабильности на традиционном инвестиционном рынке растет интерес сообщества, экспертов и населения к альтернативным инвестинструментам с принципиально новыми возможностями для получения дохода, в том числе избегания налогов и контроля со стороны государства при росте фискальной нагрузки на инвесторов.