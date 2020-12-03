Текущий кризис — самый крупный за последние годы. Наблюдается, что экономическая ситуация во многих регионах, которые и ранее претерпевали трудные времена, стала катастрофической, сообщил кандидат экономических наук Михаил Белый агентству Regnum.

Он также отметил, что данный кризис отличается от других своей длительностью. В таком стрессовом режиме россияне живут уже почти год, и когда это закончится — неизвестно. Что касается регионов России, то они нуждаются в постоянной помощи федерального центра.

«На сегодняшний день основу экономического благополучия страны составляют всего несколько регионов — помимо Москвы, я бы выделил Тюменскую область, Башкирию, Татарстан. Бюджетные возможности регионов исчерпаны, и следующий кризис, который грозит — кредитный. Сейчас львиная доля регионов имеет кредитные обязательства, которые не в состоянии исполнить. Полагаю, что по своему масштабу таких экономических катаклизмов мы в последние 20 лет не переживали», — подчеркнул эксперт.

Белый указал на то, что экономика сможет восстановиться не менее чем через два года. Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в свою очередь отметил, что банкротами на фоне кризиса стали почти две трети регионов.