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России предрекли кредитный кризис 

Лера Букина 2 часа назад
Текущий кризис — самый крупный за последние годы. Наблюдается, что экономическая ситуация во многих регионах, которые и ранее претерпевали трудные времена, стала катастрофической, сообщил кандидат экономических наук Михаил Белый агентству Regnum.
Он также отметил, что данный кризис отличается от других своей длительностью. В таком стрессовом режиме россияне живут уже почти год, и когда это закончится — неизвестно. Что касается регионов России, то они нуждаются в постоянной помощи федерального центра.

«На сегодняшний день основу экономического благополучия страны составляют всего несколько регионов — помимо Москвы, я бы выделил Тюменскую область, Башкирию, Татарстан. Бюджетные возможности регионов исчерпаны, и следующий кризис, который грозит — кредитный. Сейчас львиная доля регионов имеет кредитные обязательства, которые не в состоянии исполнить. Полагаю, что по своему масштабу таких экономических катаклизмов мы в последние 20 лет не переживали», — подчеркнул эксперт.

Белый указал на то, что экономика сможет восстановиться не менее чем через два года. Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в свою очередь отметил, что банкротами на фоне кризиса стали почти две трети регионов.
Россияне назвали свои страхи
Ранее «Рамблер» сообщал, что к концу 2020 года рубль укрепится к доллару, однако после этого российская валюта возобновит падение.
Комментарии 46
Экономика , Видео , Михаил Белый , Илья Гращенков , ИА REGNUM
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