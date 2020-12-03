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Россия недополучит более 70 млрд рублей 

Лера Букина 3 часа назад
Россия недополучит более 70 млрд рублей
Фото: ТАСС
Россия может столкнуться с тем, что в декабре этого года недополучит значительную сумму денег в бюджет — 70,1 млрд руб. нефтегазовых доходов. Такой прогноз предоставил Минфин, пишет газета «Ведомости».
Суммарное отклонение фактически поступивших нефтегазовых доходов от их планируемого объема по итогам ноября составило 19,3 млрд руб. Минфин сообщает, что объем денежных средств, которые будут направлены на продажу зарубежной валюты, составил 50,8 млрд руб.

«Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г., соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте — 2,2 млрд руб», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Совфеде одобрили закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.
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Экономика , Совет Федерации , Минфин , Ведомости
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