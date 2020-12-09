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Ценам на российскую нефть пообещали обвал 

Лера Букина 41 минуту назад
В последние 10 дней декабря Россия нарастит отгрузку нефти через порты Балтийского моря. Это, по мнению нефтетрейдеров, может спровоцировать обвал цен на сорт Urals, пишет «Прайм» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что отгрузка из Приморска и Усть-Луги c 21 по 31 декабря сможет достичь двух миллионов тонн. Планируется рост поставок более чем в два раза.
Конкурент РФ может взорвать сделку по нефти
В связи с этим стоимость Urals с конца прошлой недели упала на 60 центов за баррель по отношению к Brent. К началу недели нефть России стоила на 38 центов дешевле эталона. Важно заметить, что три недели назад она стоила на 45 центов больше.
Кроме того, цены снижаются и на фоне отгрузки в Новороссийске. По данным Business Recorder, 7 декабря партия нефти была продана на десять центов дороже Brent, что также ниже недавней стоимости.
Основная причина роста экспорта — снижение внутреннего спроса, а также недозагрузка нефтеперерабатывающих заводов. За границу было решено поставлять избыток нефти. И-за того, что добыча нефти странами ОПЕК+ будет увеличена с января 2021 года, спрос на Urals может дополнительно упасть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что накануне совещания по соглашению ОПЕК+ Эр-Рияд выдвинул новый ультиматум.
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Экономика , Видео , Рынки , Reuters
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