Эксперт рассказал, как слова Путина скажутся на ценах 

После заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о высоких ценах на продукты можно ожидать их снижения перед Новым годом, однако в 2021 году возможен резкий скачок. Об этом заявил «Газете.Ru» экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский

«Рамблер» сообщал, что 9 декабря на совещании Путин отметил повышение цен на ряд продуктов питания. В их числе оказались сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Ситуацию глава государства назвал попыткой «подогнать внутренние цены под мировые».

По мнению Рожанковского, данное заявление — это своего рода «грозное» предупреждение. Магазины, по его словам, обязательно услышат слова Владимира Путина, и цены будут снижены. Однако на длительную заморозку цен, как заявил экономист, можно не рассчитывать. Девальвация рубля и рост тарифов на ЖКХ сыграют свою роль, считает он.

Рожанковский отметил падение на 2% рентабельности продуктовых магазинов. Именно по этой причине, по его мнению, после того как новогодние праздники закончатся, ретейлеры начнут пытаться компенсировать все то, что они не смогли заработать за декабрь. Самыми первыми могут подорожать товары, не входящие в базовую корзину покупателя.